Силуанов предложил реструктурировать долги регионов на ₽75 млрд

Первый вице-премьер России, глава Минфина России Антон Силуанов сообщил во время заседания Госдумы, что регионам могут реструктурировать долги перед бюджетом на 75 млрд руб. при условии, что эти средства пойдут на развитие регионов. Прямая трансляция заседания велась на сайте Думы.

Министр финансов заявил о разработке предложения, которое должно способствовать облегчению бремени регионов по возврату кредитов, выданных федеральным центром. Силуанов отметил, что в следующем году субъекты должны вернуть 75 млрд руб. бюджетных кредитов.

«Предложение: давайте рассмотрим вопрос о реструктуризации этой задолженности при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты, в инфраструктуру, которые реализуют регионы», — заявил министр.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать предложения о своевременном поступлении бюджетных средств в регионы, отметив, что средства должны поступать в регионы сразу после принятия бюджета.

В феврале текущего года Минфин сообщил, что в 2018 году дотации регионам от федерального центра впервые достигли 1,035 трлн руб. По данным ведомства, в 2017 году размер дотаций составлял 759 млрд руб., в 2016 году — 656 млрд руб.