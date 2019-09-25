Володин назвал «бедой Минфина» порядок выделения средств регионам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выработать предложения о своевременном поступлении бюджетных средств в регионы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«У нас многие вопросы не решаются не из-за того, что нет денег, а из-за того, что эти деньги приходят в регионы во втором полугодии», — уточнил он (цитата по ТАСС). Володин отметил, что средства должны поступать в регионы сразу после принятия бюджета.

«По этой проблеме было бы правильно сегодня сформировать позицию, сделать все возможное, чтобы нормативные акты профильных министерств — а здесь как раз не вина Минфина, а беда — принимались до конца года», — сказал спикер.

Кроме того, по словам Володина, Минфину удалось сократить разницу между десятью первыми и десятью последними регионами, но пока это «очень большой разрыв бюджетной обеспеченности». Сейчас в стране всего 13 регионов-доноров, остальные являются реципиентами, добавил он.

В феврале сообщалось, что дотации регионам от федерального центра в 2018 году впервые достигли 1,035 трлн руб. По данным Минфина, в 2017 году размер дотаций составлял 759 млрд руб., а в 2016 году — 656 млрд руб. Москва с объемом дотаций 27,6 млрд руб. вошла в топ-7 регионов по объему полученных средств.