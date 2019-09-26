Лукашенко исключил военную угрозу Украине со стороны Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил украинцев в отсутствии военной угрозы со стороны Минска. Об этом он сказал на встрече с представителями украинских СМИ, передает агентство БелТА.

«Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение», — ответил он на вопрос журналиста, возможно ли совместное с Россией участие белорусской армии в операции на территории Украины.

По словам Лукашенко, в Белоруссии «дисциплинированная армия», у которой не может быть «каких-то шараханий». «Они могут появиться там только тогда, когда им будет приказано главнокомандующим. Мою позицию по войне на востоке (Украины. — РБК) я изложил, не касаясь определенных нюансов. Что касается участия в боевых действиях и чтобы вы от нас гробы получали, я тогда не президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей», — подчеркнул он.

Ранее в ходе пресс-конференции Лукашенко заявил, что вопрос возвращения Крыма в состав Украины «закрыт раз и навсегда», так как сейчас россияне в этом вопросе поддерживают официальные власти.



