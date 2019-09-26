Вице-премьер сообщил Путину о готовности ОПК к новым санкциям

В настоящее время в России нет срывов гособоронзаказа в связи с отказом от поставок военной промышленности и санкциями. Об этом доложил президенту Владимиру Путину вице-премьер Юрий Борисов. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

С 2014 года Украина, а также страны НАТО и Евросоюза прекратили поставлять в Россию отдельные комплектующие и материалы, напомнил он. «Хотел бы доложить также о реализации программ импортозамещения. Могу сказать, что срывов гособоронзаказа в связи с отказом поставок у нас нет», — отметил Борисов.

Кроме того, заместитель председателя правительства пообещал предоставить главе государства комплекс мер, которые можно будет реализовать в случае новых санкций в сфере обороны. «Чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью», — сказал он.

Ранее, 19 сентября, Путин потребовал оперативно устранить ошибки, допущенные при организации работ по импортозамещению в оборонной промышленности. По его словам, из-за неполадок в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.