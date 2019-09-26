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Кремль отказался комментировать публикацию переговоров Трампа с Зеленским

Публикация разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским является исключительно внутренним делом Киева и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я ничего не буду комментировать по этому поводу, это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более это [обнародование] произошло по взаимной договоренности», — сказал представитель Кремля.

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При этом, по словам Пескова, публикация полной записи беседы президентов нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике. «По крайней мере, нечасто встречалось доселе», — отметил он.

Накануне, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля.

Поводом для того, чтобы рассекретить документ, стали подозрения, что президент США давил на Зеленского и просил его начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
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