Губернатор Оренбуржья пообещал помощь пострадавшим из-за священника детям

Власти Оренбургской области окажут помощь детям, пострадавшим от действий настоятеля Свято-Троицкой Симеоновой обители Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом губернатор региона Денис Паслер заявил в Instagram.

«Церковь для нас — место, куда приходят за советом и помощью, ищут спасения. Так было и будет. Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы», — написал Паслер.

https://www.instagram.com/p/B23gZSihyyT/

Он добавил, что в поселке Саракташ, где находится обитель, сейчас работают министры социальной защиты и образования. «Они оценят, в каких условиях и как воспитываются дети. Но сложнее решить другой вопрос — показать ребятам, что мир может быть другим. И здесь важно участие всех», — отметил Паслер.