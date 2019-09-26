Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка со спутником Минобороны

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка со спутником Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом, созданным в интересах Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылку на пресс-службу военного ведомства.

Запуск ракеты был произведен 26 сентября в 10:46 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 испытательного космодрома Плесецк, говорится в сообщении.

Предстартовые операции и сам запуск прошли штатно. Контролировал взлет ракеты наземный автоматизированный комплекс управления, уточнили в ведомстве.

Космическая головная часть «Союза» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического военного аппарата в 10:55 мск штатно отделилась от третьей ступени ракеты.

В начале июля с космодрома Восточный в Амурской области уже состоялся запуск ракеты «Союз-2.1б», на борту которой находится более 30 спутников. Основной груз ракеты-носителя составил метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2.