Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в хостеле «Петр I»

Прокуратура Восточного административного округа Москвы начала проверку после пожара в хостеле на территории Измайловского Кремля. Об этом сообщается в Instagram надзорного органа.

Сотрудники прокуратуры проверят, соблюдал ли индивидуальный предприниматель, предоставляющий гостиничные услуги, требования о пожарной безопасности. «В ходе проверки будет также дана оценка действиям должностных лиц контролирующих органов, ответственных за данный участок», — говорится в заявлении. На месте происшествия работает прокурор округа Тимур Брудастов.

Как сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, в результате пожара пострадали десять человек, восемь из них доставили в городские больницы. Их состояние оценивается как тяжелое, один человек находится в крайне тяжелом состоянии. «В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Двоим пострадавшим помощь оказана на месте», — добавили в пресс-службе.

В ночь на 26 сентября загорелось административное здание по адресу Измайловское шоссе, д. 73 Ж, в котором располагается хостел «Петр I». Площадь пожара составила около 8 кв. м. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в 03:38, спасти удалось 15 человек.