В Москве загорелся хостел «Петр I»

Пожар произошел в административном здании, расположенном по адресу Измайловское шоссе, дом 73 Ж в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России. Согласно данным из открытых источников, по этому адресу располагается хостел «Петр I».

Площадь пожара составила около 8 кв. м. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали загорание в 03:38. В результате удалось спасти 15 человек. Есть пострадавшие. Однако в МЧС их число не назвали. Сообщается, что спасенных передали врачам для осмотра.

По данным Telegram-канала Mash, предположительно, в здании находилось 340 человек. В результате пострадали три человека.

В свою очередь, Telegram-канала Baza сообщает, что в числе пострадавших 19 человек, один из них находится в коме. Из здания эвакуировали 120 человек, к настоящему времени огонь потушили. Baza сообщает, что по предварительным данным, пожар начался в комнате, где сидел охранник. Включив обогреватель, он пошел на обход, а к моменту возвращения помещение было объято пламенем.