Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 25 сен, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 25 сен, 14:51
В Москве загорелся хостел «Петр I» Общество, 04:53 Разработчик назвал стоимость робота «Федора» Технологии и медиа, 04:10 Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине Политика, 03:53 В Минюсте прояснили идею разрешить приставам взламывать квартиры Общество, 03:41 У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 Общество, 03:31 Определились все пары 1/8 финала Кубка России по футболу Спорт, 03:11 Рогозин допустил возможное присвоение космодрому Восточный имени Путина Технологии и медиа, 03:01 После пожара на российском траулере в порту Тромсё эвакуировали жителей Общество, 02:45 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 02:44 Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Политика, 02:32 Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером Политика, 02:20 Трамп приостановил разрешение на въезд в США чиновникам Венесуэлы и Ирана Политика, 01:38 Лавров счел «неприятным эпизодом» отказ Минска от российской военной базы Политика, 01:15 Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров Общество, 00:56
Общество ,  
0 
В Минюсте прояснили идею разрешить приставам взламывать квартиры

Изменения о внесении поправок в федеральный закон «Об исполнительном производстве», которые позволят судебным приставам проникать в квартиру для проверки перепланировок и состояния газового оборудования в отсутствие собственников, подготовлены во исполнения поручения российского правительства. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Министерства юстиции России.

Как пояснили в ведомстве, данный законопроект направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, своевременное выявление и устранение неисправности газового оборудования, а также недопущение ухудшения технического состояния, разрушения многоквартирного жилого дома или его части в случаях самовольного переустройства или перепланировки.

Согласно законопроекту принудительный доступ будет применяться судебным приставом-исполнителем при исполнении соответствующего требования исполнительного документа, выданного судом на основании заявления должностных лиц государственного надзора, после истечения срока для его добровольного исполнения.

В Минюсте уточнили, что принудительный доступ будет проводиться совместно с понятыми (в необходимых случаях — при содействии сотрудников органов внутренних дел) с составлением соответствующего акта о предоставлении доступа в помещение.

Также предусматривается, что при необходимости пристав сможет взломать запирающие устройства, элементы и конструкции, которые препятствуют проникновению в квартиру.

При этом порядок принятия мер по исключению возможности беспрепятственного доступа в помещение посторонних лиц и обеспечения сохранности имущества должника будет устанавливаться главным судебным приставом России, уточнили в пресс-службе.

Ранее юристы в беседе с РБК, комментируя данную инициативу, назвали ее давно назревшей.

Теги: Минюст России, приставы, новости РБК
Материалы по теме
Юристы назвали своевременной идею разрешить приставам взламывать квартиры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter