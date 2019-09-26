В Минюсте прояснили идею разрешить приставам взламывать квартиры

Изменения о внесении поправок в федеральный закон «Об исполнительном производстве», которые позволят судебным приставам проникать в квартиру для проверки перепланировок и состояния газового оборудования в отсутствие собственников, подготовлены во исполнения поручения российского правительства. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Министерства юстиции России.

Как пояснили в ведомстве, данный законопроект направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, своевременное выявление и устранение неисправности газового оборудования, а также недопущение ухудшения технического состояния, разрушения многоквартирного жилого дома или его части в случаях самовольного переустройства или перепланировки.

Согласно законопроекту принудительный доступ будет применяться судебным приставом-исполнителем при исполнении соответствующего требования исполнительного документа, выданного судом на основании заявления должностных лиц государственного надзора, после истечения срока для его добровольного исполнения.

В Минюсте уточнили, что принудительный доступ будет проводиться совместно с понятыми (в необходимых случаях — при содействии сотрудников органов внутренних дел) с составлением соответствующего акта о предоставлении доступа в помещение.

Также предусматривается, что при необходимости пристав сможет взломать запирающие устройства, элементы и конструкции, которые препятствуют проникновению в квартиру.