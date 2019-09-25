Юристы назвали своевременной идею разрешить приставам взламывать квартиры

Изменения в законодательство, которые позволяют судебным приставам проникать в квартиру для проверки перепланировок и состояния газового оборудования в отсутствие собственников, давно назрели, считают опрошенные РБК юристы.

«Такая законодательная инициатива зрела достаточно давно, причем она имеет как своих сторонников, так и противников. Но если все-таки задуматься о том, что на кону стоит, прежде всего, жизнь и здоровье граждан, представляется, что такие изменения имеют место быть», — сказал РБК партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.

За предоставление судебным приставам права принудительного доступа в квартиры для проверки перепланировок ранее выступило Министерство юстиции. Законопроект о внесении поправок в ФЗ «Об исполнительном производстве» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как говорится в пояснительной записке к документу, инициатива направлена на обеспечение безопасности граждан в случаях самовольного переустройства.

По словам Варламова, ст. 25 Конституции России гарантирует неприкосновенность жилища, однако в ней содержится оговорка о том, что проникновение в жилище помимо воли проживающих в нем лиц возможно также на основании решения суда и в случаях, установленных федеральными законами.

Варламов отметил, что процедура проникновения в жилье должна быть детальным образом урегулирована на уровне закона. «В противном случае велика вероятность того, что в результате появления новой меры принудительного воздействия граждане могут столкнуться с повсеместным нарушением прав, гарантированных Конституцией», — добавил юрист.