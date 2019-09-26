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Политика ,  
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Лавров счел «неприятным эпизодом» отказ Минска от российской военной базы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100%», — сказал министр.

Лукашенко, по словам Лаврова, считает, что белорусские вооруженные силы следует рассматривать как защищающие общие интересы и общую территорию. Министр также заявил, что Москва не на 100% разделяет внешнеполитические установки Минска, однако «это ничего не значит», заметил глава российского внешнеполитического ведомства. Министр также добавил, что у обеих стран по внешней политике в чистом виде имеется программа совместных действий.

«Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать», — констатировал Лавров.

В ноябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с группой американских аналитиков в Минске назвал надуманным обсуждение возможного появления в стране российской военной базы. Белорусский президент отмечал, что необходимости в этом нет.

Теги: Сергей Лавров, Белоруссия, Минск, военная база
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