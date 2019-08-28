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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,55%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Госдеп одобрил поставки Литве 500 бронеавтомобилей стоимостью $170 млн

Соединенные штаты намерены поставить в Литву 500 бронеавтомобилей общей стоимостью $170,8 млн. Об этом сообщает издание Defence News со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Согласно его данным, речь идет о легких унифицированных тактических автомобилях Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), которые на сегодняшний день находятся на вооружении сухопутных сил, спецназа и корпуса морской пехоты США.

Информация о заинтересованности Литвы в приобретении армейских вездеходов американского производства впервые была озвучена в конце 2017 года. Предполагается, что автомобили могут поставить вместе со стрелковым вооружением (пулеметами и патронами). 

В ближайшее время конгрессу США предстоит одобренный Госдепом военный контракт изучить, либо блокировать его, после чего будет принято окончательное решение о поставках.

Теги: Литва, бронеавтомобили, военные поставки
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