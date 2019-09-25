Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов полагает, что многоженство может стать законной практикой в России. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и ислам, это допускают», — сказал он.

Муфтий напомнил, что согласно статистике в России число женщин превышает мужчин на 10 млн, а многоженство и так фактически существует в некоторых регионах страны, таких как Татарстан, Чечня и Дагестан.

По его словам, легализация подобного брака «стала бы гарантом соблюдения прав женщин», которые сегодня недостаточно защищены, а также остановило бы широкое распространение «греховности и блуда» в обществе.

Глава мусульманской духовной общины добавил, что рассмотрением этого вопроса должны заниматься компетентные органы с привлечением экспертов в области исламского законодательства.