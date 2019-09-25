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Бизнес ,  
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Уволенный трейдер Mitsubishi обвинил руководство в убытках на $320 млн

Трейдер Mitsubishi, уволенный из компании за несанкционированные сделки на нефтяном рынке, обвинил руководство концерна в причастности к этой торговле. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на защитника бывшего работника компании.

По словам адвоката, потери, которые Mitsubishi предположительно понесла из-за несанкционированной торговли сырой нефтью, являются последствием решений самого руководства компании. «Наш клиент утверждает, что не участвовал в несанкционированных торгах производными сырой нефти. Потери были вызваны не им, а решениями Mitsubishi», — сказал представитель уволенного сотрудника.

Бизнес
Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера

Ранее Mitsubishi опубликовала информацию, согласно которой сотрудник Petro-Diamond Singapore (сингапурское подразделение Mitsubishi) с января 2019 года
без ведома руководства неоднократно проводил сделки на нефтяном рынке, манипулируя внутренними данными компании. В результате расследования сотрудник был уволен. Убытки из-за трейдера, по данным Mitsubishi, составили $320 млн.

Теги: Mitsubishi, нефть, торги, биржа
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