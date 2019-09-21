Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера

Причиной убытков стали несанкционированные сделки на нефтяном рынке, которые проводил сотрудник сингапурского подразделения компании. По словам представителя Mitsubishi, это первая в истории компании потеря подобного рода

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Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Как сообщает Mitsubishi, сотрудник PDS, который занимался торговлей сырой нефтью для Китая, с января 2019 года без ведома руководства неоднократно «участвовал в сделках с деривативами и маскировал их под операции хеджирования». При этом он манипулировал внутренними данными PDS.

По данным компании, основные потери от действий сотрудника начались в июле, на фоне падения цен на сырую нефть. PDS установила, что он проводил несанкционированные транзакции, в середине августа. Компания начала расследование. 18 сентября сотрудник был уволен, PDS подала на него жалобу в полицию.

Mitsubishi продолжает подсчет общей суммы убытков от действий сотрудника.