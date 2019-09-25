Эксперты оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Решение о снижении допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч поможет сократить число ДТП. Об этом РБК заявил заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто.

Однако, по его мнению, прежде чем вводить эти изменения необходимо установить на всех трассах знаки, указывающие скорость. «У нас на сегодняшний день получается полная ерунда: нормальная трасса – 90 км/ч и вдруг там 60 км/ч, такое можно объяснить только одним — появлением камеры. Таких вещей быть не должно», — подчеркнул он.

«Эта инициатива направлена на то, чтобы выкачать как можно больше денег у людей, а к безопасности дорожного движения она не имеет никакого отношения», — оценил инициативу в разговоре РБК председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. МВД необходимо предоставить доказательства, согласно которым именно порог скорости автомобиля в 20 км/ч содействует повышению ДТП на дорогах, пояснил эксперт.

«Никаких данных на этот счет не приводится, есть только общие рассуждения, с мой точки зрения, они абсолютно неадекватны. Дайте спокойно людям прожить в условиях стабильных правил дорожного движения. Никакой острой необходимости что-либо менять каждый год нет. Если вы считаете, то в каком-то месте нужно снизить скорость – поставьте знак», — уточнил он.