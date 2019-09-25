В Омске загорелось здание медицинского колледжа

В Омске произошел пожар в медицинском колледже, расположенном на улице Дианова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

«Люди уже эвакуированы. От МЧС работает пять единиц техники и 19 человек личного состава. В 19:46 (16:46 мск. — РБК) уже была объявлена локализация на площади 50 кв.м.», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

Как сообщает местное издание «Омск здесь», сообщение о пожаре поступило в 19:13 по местному времени (16:13 мск). Всего были эвакуированы 42 человека.

В июне в городе Кстово Нижегородской области загорелась кровля музея спортивной школы олимпийского резерва «Самбо». В результате из здания эвакуировали 427 человек, включая 230 детей. Площадь пожара составила 100 кв.м.