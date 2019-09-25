Путин предостерег от «забрасывания деньгами» отраслей экономики

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами кабинета министров заявил, что не следует «забрасывать деньгами» не готовые к этому отрасли экономики. Трансляцию совещания вело «РИА Новости».

«Если отрасли к чему-то не готовы, то не нужно забрасывать их деньгами», — сказал Путин, попросив председателя правительства Дмитрия Медведев проконтролировать этот вопрос. Президент отметил, что в экономику нужно вкладывать в объеме, который не вызовет роста цен, а позволит достигать результатов.

Российский лидер также поручил главе правительства заняться вопросом о рентабельности предприятий Военно-промышленного комплекса (ВПК). Президент отметил, что отсутствие подвижек в этой области продолжит вызывать проблемы, связанные с долгами предприятий.

В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что все бюджетные расходы выполняются по графику. По словам министра, в сфере общих расходов и потребительского спроса «бюджет профинансировал все, что он должен был профинансировать».