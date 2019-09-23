Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с премьером Дмитрием Медведевым, на которой обсуждался проект бюджета России. Путин попросил главу правительства обратить особое внимание на «разбюрокрачивание» принятия решений по исполнению бюджета, сообщает пресс-служба Кремля.

В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере. «В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов у нас почти в два раза вырастают расходы на здравоохранение: со 160 млрд в 2019 году до 320 млрд руб. Почти на 20 с лишним процентов увеличиваются ассигнования на демографию и образование. Более чем в полтора раза вырастает финансирование науки, а также экологических программ», — рассказал Медведев о параметрах нового бюджета.

Путин в свою очередь выразил надежду, что основные элементы бюджета не будут утрачены в ходе предстоящего обсуждения закона в Государственной думе. «И есть еще одна просьба и пожелание, чтобы после принятия этого основного финансового документа, основного финансового закона страны, в последующие годы мы сосредоточили свое внимание не только на финансировании как таковом — надеюсь, что все это будет исполнено, — но на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования», — добавил он.