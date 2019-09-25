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Зеленский закончил речь в ООН словами о «последней войне»

В завершение своего выступления на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая мировая война возможна, но это будет «последняя война», передает корреспондент РБК.

Украинский лидер напомнил о немецком писателе Эрихе Марии Ремарке и идеях его книг — о том, как войны бесповоротно калечат целые поколения.

«В войне никто не побеждает» — также процитировал Зеленский главную, по его словам, мысль романа Эрнеста Хемингуэя «Прощай оружие».

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Зеленский показал во время выступления в ООН пулю калибром 12,7 мм

Ранее в ходе своей речи Зеленский обвинил Россию в агрессии. Он отметил, что «в современном мире не существует чужих войн», и никто не будет чувствовать себя в безопасности, «пока Россия ведет войну в центре Европы».

24 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН Зеленский встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны выразили свою готовность к урегулированию конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата».

Как заявляли в Кремле, в настоящий момент представители России, Украины, Германии и Франции обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса.

Теги: Владимир Зеленский
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