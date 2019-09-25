Зеленский закончил речь в ООН словами о «последней войне»

Зеленский закончил речь в ООН словами о «последней войне»

В завершение своего выступления на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая мировая война возможна, но это будет «последняя война», передает корреспондент РБК.

Украинский лидер напомнил о немецком писателе Эрихе Марии Ремарке и идеях его книг — о том, как войны бесповоротно калечат целые поколения.

«В войне никто не побеждает» — также процитировал Зеленский главную, по его словам, мысль романа Эрнеста Хемингуэя «Прощай оружие».

Ранее в ходе своей речи Зеленский обвинил Россию в агрессии. Он отметил, что «в современном мире не существует чужих войн», и никто не будет чувствовать себя в безопасности, «пока Россия ведет войну в центре Европы».