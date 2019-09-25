Украинский призывник женился на двоюродной бабушке ради отсрочки от армии

Житель села Байбовка Винницкой области (Украина) женился на своей двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от армии. Об этом сообщает ТСН.

По данным портала, 24-летний Александр Кондратюк заключил брак с 81-летней Зинаидой Илларионовой два года назад. Двоюродная бабушка является инвалидом первой группы, поэтому Кондратюк стал ее опекуном. Кондратюк регулярно во время призывной кампании приходит в военкомат со справкой о браке и опекунстве.

Военный комиссар Винницкого комиссариата Александр Данилюк пояснил, что Кондратюк проживает вместе со своей супругой. «Есть законы в нашем государстве. Человек требует опекунства, а он является мужем этой женщины. Соответственно, оказывает физическую помощь», — пояснил он.

В июле президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами военной службы, сообщается на сайте главы государства. Теперь в случае введения в стране военного положения в населенные пункты будут отправляться военнослужащие без исключения из списков личного состава.