Житель Балашихи нашел в пруду подлежащий утилизации арсенал оружия

Житель подмосковной Балашихи нашел в пруду мешок с ружьями и обрезами. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

14 сентября мужчина обратился в полицию и сообщил, что в водоеме на улице Вавилова (микрорайон Кучино) он нашел предметы, похожие на ружья. В ходе осмотра полицейские изъяли два охотничьих одноствольных ружья, а также два обреза одноствольных ружей.

В отношении неустановленных лиц отдел дознания МВД России «Балашихинское» возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, добавили в ведомстве.

По данным Baza, найденные экземпляры оружия в разное время были изъяты из нескольких городов России — от Красноярского края до Волгоградской области.

В марте сотрудники Следственного комитета и ФСБ нашли тайник преступной группировки, действовавшей в Московской области с 1990-х годов. В схроне хранилось более 100 единиц огнестрельного оружия.