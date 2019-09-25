ЦИК передаст правоохранительным органам материалы о выборах в Петербурге

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России передаст в правоохранительные органы и руководству «Единой России» материалы о вмешательстве партии в муниципальные выборы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила во время заседания глава комиссии Элла Памфилова. Трансляция велась на сайте ЦИК.

«Мы материалы, которые считаем, что там есть основания, в правоохранительные органы отправим, но большей частью направляем в руководство партии «Единая Россия», — заявила она. По мнению главы ЦИК, в партии должны дать оценку действиям, нанесшим ущерб имиджу партии в Санкт-Петербурге.

Памфилова сообщила, что комиссия располагает материалами о роли в проведении местных выборов председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурге Вячеслава Макарова, а также ряда депутатов заксобрания и Госдумы. По ее словам, во время предвыборной кампании осуществлялось прямое вмешательство в избирательный процесс, а на избирательные комиссии оказывалось давление.

Руководитель ЦИК отметила, что к выборам губернатора Ленинградской области у комиссии претензий нет.

Ранее ЦИК признала работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на состоявшихся 8 сентября муниципальных выборах неудовлетворительной, поскольку горизбирком не принял всех мер для противодействия нарушениям законодательства о выборах, а также из-за недостатков «в рамках по формированию избирательных комиссий муниципальных образований». Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что комиссия попросит генпрокурора России Юрия Чайку взять рассмотрение заявлений о нарушениях на выборах под личный контроль.