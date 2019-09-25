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Президент Туркмении предложил провести реформу парламента

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать в стране двухпалатный парламент, объединив халк маслахты (народный совет) и меджлис (парламент) в единую систему органов представительной и законодательной власти. Об этом сообщает госагентство «Туркменистан сегодня».

В ходе заседания народного совета глава государства заявил, что переход на двухпалатную систему позволит «представлять интересы всех слоев туркменского общества, создав условия для осуществления надзора в правоприменительной практике». По словам Бердымухамедова, это позволит депутатам более тесно взаимодействовать с избирателями, а также усилит контроль над исполнением законов и национальных программ.

Глава республики подписал указ о создании конституционной комиссии, которая займется дополнениями в основной закон страны. Он поручил меджлису создать при комиссии рабочую группу, которая будет изучать предложения по внесению дополнений и изменений в Конституцию.

Предложения комиссии по формированию двухпалатного парламента будут представлены на следующем заседании народного совета в 2020 году.

Меджлис Туркмении состоит из 125 депутатов, которые избираются на пятилетний срок по одномандатным округам. Он занимается принятием и толкованием законов, вносит в них изменения и контролирует их исполнение. Халк маслахты — высший представительный орган народной власти республики. В его состав входят президент Туркмении, председатели меджлиса и Верховного суда, секретарь Госсовета безопасности республики, депутаты меджлиса и члены кабмина. Председателем народного совета является президент республики.

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Теги: Гурбангулы Бердымухамедов, Парламент, Туркмения
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