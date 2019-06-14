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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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Президент Туркменистана с велосипеда расстрелял мишени из пистолета

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично проинспектировал учения вооруженных сил страны 13 июня, сообщает туркменское издание «Золотой век». После посещения воинской части он продемонстрировал собственные навыки стрельбы из пистолета.

Приказ о внезапной проверке боевой готовности воинских подразделений был отдан Бердымухамедовым 13 июня. Личный состав воинских частей был поднят по тревоге. Президент Туркменистана посетил одну из этих частей. Военные продемонстрировали главе государства свои навыки. Как отмечает «Золотой век», снайперы спецназа МВД страны провели стрельбу по мишеням из лука. Бердымухамедов также испытал боевое оружие. «Как известно, президент занимается различными видами спорта, в том числе с юношеских лет стрельбой, и в этом направлении достиг высоких рубежей», — пишет издание. После этого Бердымухамедов отбыл на полигон, где проводились авиационные удары и учения техники.

После завершения учений глава государства покинул полигон на велосипеде, ведя огонь из пистолета по мишеням, установленным вдоль маршрута. «Четко попадая в мишени, туркменский лидер еще раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих, в особенности молодежи, образцовый пример», — написал «Золотой век».

Видео, на котором туркменский президент стреляет по мишеням, опубликовал журналист Петер Леонард.

Президент Туркменистана неоднократно попадал в новости вместе со своим внуком Керимгулы, увлекающимся рэпом. В июле 2018 года, находясь в отпуске, Бердымухамедов вместе со внуком записал рэп «Спортивный Туркменистан». Туркменские СМИ уточнили, что президент сочинил текст песни, а его внук положил его на музыку.

Видео: Хроника Туркменистана / YouTube

В апреле 2019 года Бердымухамедов вновь выступил со своим внуком. На этот раз он прочел рэп про жеребенка по кличке Ровач.

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Теги: Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан, велосипед
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