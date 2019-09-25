Правительство Украины утвердило законопроект о торговле землей в стране

Кабинет министров Украины утвердил законопроект о рынке земли в стране, вскоре его передадут на рассмотрение в парламент. Об этом сообщил журналистам премьер-министр страны Алексей Гончарук, передает УНН.

«Правительство передаст в парламент первый проект закона, который мы сегодня приняли и который является первым из пакета земельной реформы», — заявил Гончарук, добавив, что позднее народные депутаты страны подадут в парламент еще несколько законов, которые должны дополнить пакет.

По словам Гончарука, согласно законопроекту украинскую землю смогут покупать только граждане страны и украинские компании, передает УНИАН. Единственное исключение для иностранцев, не зарегистрировавших юридическое лицо, касается получения земли по наследству. В таком случае новый владелец участка обязан продать его в течение года. Ранее Гончарук уточнял, что иностранные компании смогут стать владельцами земли в том случае, если зарегистрируют юрлицо на Украине и начнут платить налоги в бюджет.

Документ также предусматривает введение антимонопольных мер, согласно которым никто не сможет купить больше 15% сельскохозяйственной земли в одной области.

Гончарук добавил, что мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет снят не сразу, поскольку перед открытием земельного рынка необходимо принять ряд мер.