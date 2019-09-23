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На НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленинградской области произошел пожар
Площадь пожара составила 90 кв. м, было факельное горение
Фото: МЧС России

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши (Ленинградская область) произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 07:15 поступил сигнал о том, что на территории Киришского нефтеперерабатывающего завода происходит факельное горение. Площадь пожара — 90 кв. м», — сказали в пресс-службе. На сайте управления МЧС по региону уточняется, что загорелась техническая установка, горение происходило из печи.

В пресс-службе добавили, что угрозы зданию нет, к настоящему моменту пожар удалось потушить. В результате ЧП никто не пострадал.

ТАСС отмечает, что объект принадлежит «Киришинефтеоргсинтезу» (входит в нефтяную компанию «Сургутнефтегаз»). РБК направил запрос в пресс-службу «Сургутнефтегаза». НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и единственным на Северо-Западе страны, отмечается на сайте. Объем переработки нефти на заводе составляет 21 млн т в год.

Предприятие было введено в эксплуатацию в 1966 году, является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. НПЗ вошел в состав «Сургутнефтегаза» в 1993 году, с 1996 года имеет статус ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез».

Авторы: Юлия Выродова, Екатерина Костина
Теги: Ленинградская область, Кириши, «Сургутнефтегаз»
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