Полиция дважды доставила в больницу прыгнувшего в Москву-реку мужчину

Мужчина прыгнул в Москву-реку в центре, сбежал из больницы, куда его доставила полиция, а затем вновь был задержан правоохранительными органами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главка МВД России.

Сотрудники полиции извлекли мужчину из воды 24 сентября и передали его медикам для оказания необходимой помощи. «Впоследствии мужчина из медучреждения ушел и был повторно остановлен сотрудниками полиции, так как проявлял неадекватное поведение», — сказал представитель главка, добавив, что второй раз задержанного передали «сотрудникам специализированного медучреждения».

Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что мужчина покинул медучреждение, куда его доставили после падения в Москву-реку, без верхней одежды.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице, речь идет о гражданине 1983 года рождения. Он спрыгнул в Москву-реку, где застрял в сливной технологической коммуникации. Мужчину доставили в одну из поликлиник в крови и с травмами, добавили в главке.

Ранее, 22 сентября, на Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами. Инцидент произошел на расстоянии 1 км от станции «Строгино». В результате ЧП пострадали пять человек, они отказались от госпитализации.