В православной гимназии Иркутска закрыли столовую после отравления детей

В Православной женской гимназии Иркутска приостановили работу столовой из-за массового отравления детей, сообщил директор образовательного учреждения Александр Беломестных, передает ТАСС.
«Карантин вводить не планируется, пункт питания закрыли, ждем результатов эпидемиологического расследования», — сказал он.
Директор добавил, что, несмотря на закрытие столовой, учебный процесс продолжается.
По его словам, кухню в гимназии арендовал частный предприниматель. Последний обеспечивает учащихся питанием.