В православной гимназии Иркутска закрыли столовую после отравления детей

Агентство «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора отмечает, что специалисты начали эпидемиологическое расследование. В его рамках они проводят лабораторные исследования и работают с персоналом гимназии и пострадавшими.

Накануне в минздраве Иркутской области сообщили ТАСС, что в гимназии отравились 24 ребенка в возрасте от семи до 16 лет. По предварительным данным ведомства, все они съели пирожные. В результате 11 детей госпитализировали.

В середине сентября 15 человек отравились шаурмой в Уфе. Среди них оказались десять взрослых и пять детей. Всего госпитализировали 14 человек. По данным регионального главка МЧС, четыре ребенка и один взрослый находятся в тяжелом состоянии.