Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил в ходе своего выступления в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает «Укринформ».

По словам Зеленского, из-за присоединения Крыма, а также перехода ряда районов в Донбассе под контроль ополченцев Украина лишилась 80% угольных шахт и банковских активов на $5 млрд, потеряв более 15% ВВП и 15% промышленного производства.

Зеленский указал, что на пути развития Украины сейчас находятся два барьера: «внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление», и война из-за «российской агрессии против Украины», с которой можно справиться только с «международной поддержкой».

С 24 сентября в Нью-Йорке началась 74-я сессия Генассамблеи ООН. В ходе визита в США Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Он отмечал, что намерен провести продуктивную и «мощную» встречу с американским лидером.

Крым был присоединен к России по результатам референдума в 2014 году. Украина, Евросоюз и США считают произошедшее аннексией. Власти России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.