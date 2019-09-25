Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 24 сен, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 24 сен, 13:09
Росстат назвал регионы-лидеры по размеру пенсий Общество, 10:37 Звезду «Торонто» Мэттьюса обвинили в нарушении общественного порядка Спорт, 10:36 Улететь от хандры: куда отправиться за теплом и счастьем Стиль, 10:32 Из-за землетрясения в Пакистане погибли 24 человека Общество, 10:30 Использовано против вас: что происходит с участниками налоговой амнистии Мнение, 10:26 Бизнес в тени: приживутся ли в московских ресторанах зимние веранды Pro, 10:26 Матвиенко переизбрали главой Совета Федерации Политика, 10:24 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 10:22 В Китае открыли новый международный аэропорт Дасин Общество, 10:19 208 млн «Айфонов»: как изменятся продажи iPhone после перехода на 5G Quote, 10:16 Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции Спорт, 10:16 Bitcoin подешевел сразу на 12% Крипто, 10:13 Неизвестные с молотком отобрали у москвича рюкзак с 20 млн руб. Общество, 10:01 «Со всех списывают по 50 тысяч»: водители жалуются на ДТП-фантомы Авто, 10:00
Политика ,  
0 
Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил в ходе своего выступления в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает «Укринформ».

По словам Зеленского, из-за присоединения Крыма, а также перехода ряда районов в Донбассе под контроль ополченцев Украина лишилась 80% угольных шахт и банковских активов на $5 млрд, потеряв более 15% ВВП и 15% промышленного производства.

Зеленский указал, что на пути развития Украины сейчас находятся два барьера: «внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление», и война из-за «российской агрессии против Украины», с которой можно справиться только с «международной поддержкой».

С 24 сентября в Нью-Йорке началась 74-я сессия Генассамблеи ООН. В ходе визита в США Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Он отмечал, что намерен провести продуктивную и «мощную» встречу с американским лидером.

Крым был присоединен к России по результатам референдума в 2014 году. Украина, Евросоюз и США считают произошедшее аннексией. Власти России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, ВВП Украины
Материалы по теме
На приеме у Трампа состоялся краткий контакт между Зеленским и Лавровым
Политика
Зеленский ответил на возможность подключения США к «нормандскому формату»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter