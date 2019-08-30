При обрушении на руднике в Карачаево-Черкесии пострадал один человек

При обрушении на руднике в Карачаево-Черкесии пострадал один человек

Один человек пострадал при обрушении горной породы на Урупском руднике в Карачаево-Черкесии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел в пятницу, 30 августа, в 11:30 мск. «В шахте ГОК «Рудник Урупский» на глубине 560–600 м произошло обрушение горной породы», — рассказали РБК в МЧС. По предварительным данным, в результате обвала пострадал один человек. На месте происшествия работают 14 сотрудников военизированной горно-спасательной части рудника и две единицы техники, сообщили в ведомстве.

РБК направил запрос в Уральскую горно-металлургическую компанию (владелец Урупского ГОКа).

21 августа в шахте в Свердловской области обвалом породы заблокировало рабочего. Причиной обрушения стало локальное подземное землетрясение. В результате происшествия 49-летний рабочий погиб.