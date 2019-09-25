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Пять человек пострадали при взрыве автобуса с полицейскими в Турции

В области Адана на юге Турции взорвалась самодельная бомба на пути следования полицейского автобуса со спецназом, сообщает газета Haberturk. Информацию подтверждает и телеканал NTV.

Взрыв произошел в районе Юрегир области Адана в 7:20 мск. «Несколько полицейских получили ранения при взрыве автобуса с использованием самодельного взрывного устройства в районе Юрегир, они доставлены в больницы. Их состояние не вызывает опасений», — сказал губернатор провинции Махмут Демирташ. По информации NTV, в результате взрыва пострадали пять полицейских.

12 сентября прогремел взрыв в районе города Кулп на юго-востоке Турции, сообщал Reuters. В результате происшествия погибли четыре человека, еще 13 получили ранения. По предварительным данным, взорвалась самодельная бомба, заложенная у дороги, когда по ней проезжала машина с местными жителями. Власти сообщили, что за случившееся ответственны боевики рабочей партии Курдистана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также назвал возможным терактом взрыв, случившийся в начале июля. Тогда взорвался заминированный автомобиль в провинции Хатай на границе с Сирией, в результате чего погибли три человека.

Теги: Турция, взрыв, полицейские
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