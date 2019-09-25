«Известия» назвали число попадающих под планируемые сокращения россиян

В России до конца октября текущего года до 51,6 тыс. человек могут потерять работу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Издание отмечает, что это количество работников может попасть под сокращения, либо их компания будет ликвидирована. Подобные данные работодатели предоставляют Росстату в рамках федерального статистического наблюдения. Исключение составляет малый бизнес.

По данным Росстата за второй квартал 2019 года, наиболее масштабные сокращения произойдут в обрабатывающей промышленности — 12,6 тыс. человек.

Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал «Известиям», что в обрабатывающей промышленности еще с начала 2000-х годов сложилась тенденция, по которой в отрасли происходят наиболее масштабные увольнения. По его словам, в настоящее время реальные доходы населения падают, и в связи с этим снижается потребление, соответственно нужно меньше товаров и услуг.