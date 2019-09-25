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«Известия» назвали число попадающих под планируемые сокращения россиян

В России до конца октября текущего года до 51,6 тыс. человек могут потерять работу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Издание отмечает, что это количество работников может попасть под сокращения, либо их компания будет ликвидирована. Подобные данные работодатели предоставляют Росстату в рамках федерального статистического наблюдения. Исключение составляет малый бизнес.

По данным Росстата за второй квартал 2019 года, наиболее масштабные сокращения произойдут в обрабатывающей промышленности — 12,6 тыс. человек.

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Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал «Известиям», что в обрабатывающей промышленности еще с начала 2000-х годов сложилась тенденция, по которой в отрасли происходят наиболее масштабные увольнения. По его словам, в настоящее время реальные доходы населения падают, и в связи с этим снижается потребление, соответственно нужно меньше товаров и услуг.

Издание добавляет, что работодатели планируют сократить 7,7 тыс. человек в отрасли госуправления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения. Третье место по численности тех, кто может остаться без работы, заняла сфера образования. В ней работодатели могут сократить 5,2 тыс. сотрудников.

«Известия» отмечают, что запланированные на 2019 год сокращения являются минимальными с 2016 года. Тогда в аналогичный период работодатели планировали расстаться с 78,5 тыс. человек. Во втором квартале 2017 года они сообщали о планах сократить 58,2 тыс. сотрудников, а в 2018 году — 57,1 тыс.

Теги: сокращения, увольнения
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