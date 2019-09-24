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МЧС России решило ликвидировать более 500 своих учреждений
Под ликвидацию попадет, в частности, часть пожарно-спасательных подразделений и центров управления в кризисных ситуациях
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российское МЧС объявило о планах реорганизации министерства, в результате которой до конца следующего года будет ликвидировано 578 учреждений ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Реформа будет запущена с 2020 года. Под ликвидацию попадет часть пожарно-спасательных подразделений, центров управления в кризисных ситуациях, а также часть центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения, уточнили в ведомстве.

Реорганизация ведомства началась еще осенью прошлого года. Ее целью является сокращение излишних управленческих звеньев, устранение дублирующих функций, а также эффективное управление центральным аппаратом ведомства территориальными органами.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
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