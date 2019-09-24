Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома». Об этом сообщил глава Министерства энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

«У нас единый экспортер, никаких изменений тут нет и планов таких нет», — заключил Новак. Министр также добавил, что Минэнерго выступает за полное снятие финансовых претензий со стороны Украины. Такой шаг, по его словам, позволит странам достичь договоренностей по газу.

На прошлой неделе в Киеве заявили о возможности вернуться к закупкам российского газа. При этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель отметил, что прямые закупки необходимо вести по рыночным ценам, которые должны снижаться при увеличении объема закупок. Он также не исключил, что с российской стороны газ мог бы поставляться не только «Газпромом», но и другими компаниями. Однако согласно российскому законодательству, только «Газпром» имеет право осуществлять экспорт трубопроводного газа.