В Киеве заявили о возможности возвращения к закупке российского газа

По словам министра энергетики Алексея Оржеля, газ на Украину необязательно поставлять «Газпрому», есть и другие поставщики. Согласно законодательству России экспортировать природный газ может только «Газпром»

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Власти Украины не исключают возможности закупки газа в России на рыночных условиях, заявил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Алексей Оржель. По его словам, украинско-российские переговоры ведутся конструктивно, а вопрос о прямых поставках будет обсуждаться в ходе дальнейших консультаций.

Министр отметил, что Украина настаивала, чтобы прямые поставки газа, если таковые будут, велись по рыночным ценам, которые должны снижаться при увеличении объема закупок.

«Мы говорим о том, что на Украину могут быть и другие поставщики, не только весь объем может поставляться с российской стороны. В то же время и с российской стороны может быть необязательно «Газпром», там есть и другие поставщики, другие компании, которые могут это делать», — сказал Оржель, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «Наш».

Министр пояснил, что Украина заинтересована в приобретении определенного объема газа на конкурентных условиях, но это пока остается предметом дальнейших консультаций.

«Все в руках рынка. Если мы исключаем полностью политический момент, и нет никакого давления с российской стороны политического, и мы переходим в чисто экономические отношения, которые взаимовыгодны и выгодны для Украины, хочу подчеркнуть, то мы будем это рассматривать», — уточнил Оржель.