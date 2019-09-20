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В Киеве заявили о возможности возвращения к закупке российского газа
По словам министра энергетики Алексея Оржеля, газ на Украину необязательно поставлять «Газпрому», есть и другие поставщики. Согласно законодательству России экспортировать природный газ может только «Газпром»
Газпром GAZP ₽229,4 -0,49% Купить
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Власти Украины не исключают возможности закупки газа в России на рыночных условиях, заявил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Алексей Оржель. По его словам, украинско-российские переговоры ведутся конструктивно, а вопрос о прямых поставках будет обсуждаться в ходе дальнейших консультаций.

Министр отметил, что Украина настаивала, чтобы прямые поставки газа, если таковые будут, велись по рыночным ценам, которые должны снижаться при увеличении объема закупок.

«Мы говорим о том, что на Украину могут быть и другие поставщики, не только весь объем может поставляться с российской стороны. В то же время и с российской стороны может быть необязательно «Газпром», там есть и другие поставщики, другие компании, которые могут это делать», — сказал Оржель, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «Наш».

Министр пояснил, что Украина заинтересована в приобретении определенного объема газа на конкурентных условиях, но это пока остается предметом дальнейших консультаций.

«Все в руках рынка. Если мы исключаем полностью политический момент, и нет никакого давления с российской стороны политического, и мы переходим в чисто экономические отношения, которые взаимовыгодны и выгодны для Украины, хочу подчеркнуть, то мы будем это рассматривать», — уточнил Оржель.

Бизнес
Польша решила продавать Украине доставленный из США газ

Согласно действующему в России законодательству «Газпрому» принадлежит монопольное право на экспорт трубопроводного газа. НОВАТЭК может отправлять на экспорт сжиженный природный газ (СПГ), однако его поставки на Украину маловероятны из-за отсутствия у Киева мощностей для регазификации. Однако в конце августа компания «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) договорилась с польской PHNiG о покупке природного газа, полученного в результате регазификации американского СПГ, доставленного на терминал имени Леха Качиньского в польском городе Свиноуйсьце на берегу Балтийского моря.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Газпром
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Польша решила продавать Украине доставленный из США газ
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