Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.

«Письмо видели. Председатель правительства России в курсе этого обращения», — сказал Осипов.

О письме, которое направили Медведеву известные актеры, режиссеры и общественные деятели, стало известно 24 сентября. В нем авторы послания приветствуют освобождение из-под стражи актера Павла Устинова и просят также поступить с остальными фигурантами дела, которые получили реальные сроки.

«Московское дело» должно быть прекращено! И все фигуранты должны выйти на свободу!» — пишут авторы письма.