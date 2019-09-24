Ректор уральского вуза объяснил мониторинг соцсетей студентов

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин объяснил, что вуз наладил системный мониторинг соцсетей студентов для их безопасности. Соответствующее заявление ректор сделал в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале университета.

По словам Силина, таким образом университет отслеживает распространение таких явлений, как экстремизм, наркотики и суициды, среди студентов. Системный мониторинг студенческих аккаунтов также помогает обезопасить их владельцев от возможного влияния идей радикального ислама и других «отрицательных явлений», добавил ректор.

Ранее Европейско-азиатское новостное агентство (ЕАН) сообщило, что студент-первокурсник УрГЭУ оказался под угрозой отчисления из-за того, что состоял в группе ЛГБТ-сообщества в одной из соцсетей. По данным ЕАН, этот факт обнаружила специальная служба мониторинга морального облика учащихся при вузе, которая изучает страницы студентов в соцсетях.

Позднее проректор университета по социальной работе Роман Краснов заявил телеканалу «Россия 24», что речи об отчислении студента не шло. Тем не менее, по его словам, на его странице было указано название вуза, из-за чего его аккаунт уже не может считаться личным. По его словам, студенту сообщили, что он не может быть участником ЛГБТ-группы и размещать в ней комментарии, поскольку, таким образом, занимается пропагандой.