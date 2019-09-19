В уральском вузе опровергли отчисление студента за членство в ЛГБТ-группе

Студента-первокурсника Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) не станут отчислять за членство в группе ЛГБТ-сообщества в социальных сетях, сообщил «РИА Новости» ректор вуза Яков Силин.

Ранее Европейско-азиатское новостное агентство (ЕАН) сообщило, что студент оказался под угрозой отчисления из-за того, что состоит в группе ЛГБТ-сообщества в соцсетях. По данным агентства, этот факт был обнаружен организованной в институте службой мониторинга морального облика учащихся, которая изучает аккаунты студентов в социальных сетях.

Как сообщил ЕАН сам первокурсник, позже руководство вуза отправило его за характеристиками из школы и с места работы, заявив, что на их основании будет установлено, является ли он геем. По словам студента, проректор по социальной работе Роман Краснов сообщил ему, что он «порочит имя института». «Наличие девушки, на его взгляд, не оправдание и не доказывает, что я не гей», — сообщил ЕАН студент.

Позже проректор УрГЭУ подтвердил ЕАН, что в вузе ведется мониторинг аккаунтов обучающихся, однако опроверг информацию об отчислении студента.

Сам проректор по социальной работе Краснов заявил телеканалу «Россия 24», что речи об отчислении не шло. Тем не менее в аккаунте студента указано название его учебного заведения, вследствие чего его страница уже не может считаться личной. По его словам, студенту сообщили, что он не может быть участником группы и размещать в группе комментарии, поскольку, таким образом, занимается пропагандой.