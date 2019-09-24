В Гидрометцентре предупредили о снеге, дожде и измороси в Москве

В Гидрометцентре предупредили о снеге, дожде и измороси в Москве

В Москве 24 сентября ожидаются осадки, рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, над столицей сейчас преобладает «антициклоническая циркуляция». Это значит, что значительных осадков ждать не нужно.

Тем не менее, по его словам, возможны небольшие осадки в разных районах Москвы, длительностью 3–5 минут. «Они могут быть и в виде снега, который не остается на земле, и в виде дождя, и в виде измороси (мелкого дождя. — РБК)», — пояснил Вильфанд.

Ранее специалист Московского метеобюро заявила, что в столицу может вернуться двадцатиградусное тепло в октябре. Дневная температура в середине осени будет достигать плюс 15–20 градусов.

