В Москве подсчитали число жителей старше 100 лет

В столице проживают более 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы к президиуму столичного правительства.

«Шестьсот сорок шесть москвичей перешагнули 100-летний рубеж», — цитирует агентство данные мэрии.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни москвича достигла 78 лет. При этом социальные льготы и выплаты получают более 2,2 млн москвичей старшего возраста, из них более 2 млн пенсионеров получают городскую доплату к пенсии, подсчитали в мэрии.

В августе Росстат отчитался о рекордном числе долгожителей старше 100 лет в России. Согласно отчету, на 1 января 2019 года в стране проживали 20 582 человека, которым было 100 и более лет. По данным службы, это почти на 17% больше, чем в 2017 году.