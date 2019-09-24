Правительство утвердило устав акционерного общества «Почта России»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о реорганизации ФГУП «Почта России». Соответствующие документы размещены на сайте правительства.

Одним из распоряжений утверждается устав акционерного общества «Почты России», вторым — акт о передаче создаваемому акционерному обществу имущества федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». Премьер-министр отметил, что речь идет о передаче в качестве вклада в уставный капитал 52 тыс. объектов недвижимости и почти 46 тыс. земельных участков.

В настоящее время компания находится на этапе преобразования из ФГУП в АО, необходимые действия для этого должны быть реализованы до 1 октября 2019 года. Новая структура будет создана на условиях универсального правопреемства, все 100% акций «Почты России» перейдут в собственность государства.

О том, что в правительстве обсуждался вопрос приватизации «Почты России», стало известно 2 февраля 2017 года. На следующий день Дмитрий Медведев поручил главе Минкомсвязи Николаю Никифорову подготовить законопроект о реорганизации «Почты России». Летом 2018 года Госдума приняла закон об акционировании национального почтового оператора, президент России Владимир Путин подписал его 29 июня того же года.