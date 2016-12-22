Путин подписал закон об акционировании «Почты России»

Президент Владимир Путин подписал закон о реорганизации «Почты России», сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, «Почта России» реорганизуется ​из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству. Имущество ФГУП должно перейти в собственность акционерного общества.

Также в законе прописано, что руководство деятельностью организации будет осуществлять совет директоров из 11 человек, в который будут входить как независимые директора, так и лица, замещающие государственные должности.

Документ был принят Госдумой 21 июня, в конце мая его поддержало правительство.

«Мы рассчитываем, что изменение статуса «Почты России» позволит повысить эффективность и клиентоориентированность компании», — заявлял гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Прошлая версия законопроекта о ​преобразовании ФГУП «Почта России» внесли в Думу летом 2014 года, однако он утвержден не был. Вновь об этом заговорили после того, как в июне 2017 года гендиректором почтового оператора назначили Подгузова.