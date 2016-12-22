ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,21 62,36 EUR Нал. 73,60 72,65 USD Бирж. 62,79 -0,02 EUR Бирж. 73,10 +0,44 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 5836,37 -270,53 IMOEX 2281,03 +1,37% RTSI 1144,47 +1,72% Brent 78,82 +1,53% DJIA 24216,05 +0,41% Nasdaq 7503,68 +0,79%
Путин подписал закон об акционировании «Почты России»
Лента новостей
«Яндекс» запустил рекламу с функцией распознавания лиц 16:14, Потребрынок ВЦИОМ отметил снижение доверия россиян к президенту и ключевым министрам 16:13, Общество Минтранс позитивно оценил идею Кадырова построить ВСМ до Грозного 16:06, Экономика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 16:04, РБК и Schneider Electric Синоптики признали июнь аномально жарким 16:00, Общество Центробанк улучшил прогноз по росту ВВП 15:59, Экономика Заявивший о бомбе пассажир Домодедово объяснил свои действия 15:52, Общество «Газпром» заявил об отсутствии обращений к властям для защиты активов 15:52, Бизнес «Думали, что в России будет жестче»: Калининград попрощался с ЧМ-2018 15:52, Спорт Мексиканский карнавал в честь «Дня мертвых» не пройдет на Красной площади 15:47, Общество Как низко может упасть Bitcoin. Криптовалюта стоит $5 900 15:37, Крипто ЦБ направит на санацию банков еще 217 млрд руб. 15:34, Финансы Путин подписал закон об акционировании «Почты России» 15:21, Общество Полезные штучки: 7 лучших приложений в дорогу 15:19, РБК Стиль и ASUS В Домодедово задержали заявившего о бомбе пассажира 15:11, Общество Генконсульство России прокомментировало задержание танкера в Южной Корее 15:05, Общество Павел Погребняков — РБК: «Главное — не упустить окно возможностей» 14:59, Партнерский материал Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 14:50, РБК и «Шелл» Цена доли секунды: альянсы часовых производителей и мировых автогонок 14:35, Стиль В школе на Урале выпускникам выдали грамоты с флагом Украины 14:29, Общество РФС назвал лучшего футболиста сезона в чемпионате России 14:26, Спорт Вашингтон пообещал Берлину не вводить санкции против «Северного потока-2» 14:25, Экономика Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 14:22, Спецпроект РБК Спорт Песков исключил присутствие Путина на матче Россия — Испания 14:19, Общество «Ленинград» записал песню к финалу чемпионата мира 14:10, Общество Компания брата бывшего президента Армении вернула в госбюджет $1,6 млн 14:02, Экономика Cardano ожидаемо подешевел, Bitcoin — нет: как работают сигналы экспертов 13:52, Крипто Как правильно подобрать солнцезащитные очки 13:52, РБК Стиль и Roberto Cavalli
Путин подписал закон об акционировании «Почты России»
Общество, 15:21
0
Путин подписал закон об акционировании «Почты России»

Президент Владимир Путин подписал закон о реорганизации «Почты России», сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, «Почта России» реорганизуется ​из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству. Имущество ФГУП должно перейти в собственность акционерного общества.

Также в законе прописано, что руководство деятельностью организации будет осуществлять совет директоров из 11 человек, в который будут входить как независимые директора, так и лица, замещающие государственные должности.
Документ был принят Госдумой 21 июня, в конце мая его поддержало правительство.

«Мы рассчитываем, что изменение статуса «Почты России» позволит повысить эффективность и клиентоориентированность компании», — заявлял гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Прошлая версия законопроекта о ​преобразовании ФГУП «Почта России» внесли в Думу летом 2014 года, однако он утвержден не был. Вновь об этом заговорили после того, как в июне 2017 года гендиректором почтового оператора назначили Подгузова.

Теги: Владимир Путин , «Почта России»
Главное
Вашингтон пообещал Берлину не вводить санкции против «Северного потока-2» Экономика
Материалы по теме
Госдума одобрила акционирование «Почты России» Бизнес
Правительство поддержало законопроект о реорганизации «Почты России» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter