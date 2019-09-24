Минобороны показало видео запуска ракеты Х-35 «Уран» с корабля «Смерч»

Министерство обороны показало первый запуск противокорабельной крылатой ракеты Х-35 «Уран» с модернизированного малого ракетного корабля (МРК) Тихоокеанского флота «Смерч».

На записи запечатлен момент запуска ракеты.

Видео: Минобороны России

В сообщении Минобороны говорится, что крылатая ракета Х-35 «успешно поразила дрейфующую надводную мишень на удалении более 50 км от боевого корабля». Для организации испытаний были задействованы более десяти кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации.

В ведомстве также сообщили, что ранее со «Смерча» также провели стрельбу из автоматической пушки АК-176МА и артиллерийской установки АК-630.