Основатель QIWI заявил об отсутствии планов по продаже компании

Гендиректор QIWI Сергей Солонин не рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций компании. Об этом говорится в сообщении QIWI, поступившем в РБК.

Так основатель компании прокомментировал информацию газеты «Коммерсантъ», чьи источники сообщили, что Солонин и еще один основатель QIWI Борис Ким решили продать Рокетбанк, проект карты рассрочки «Совесть» и другие активы.

«Я всегда верил и продолжаю верить в бизнес QIWI, в наших сотрудников и наш успех на рынке», — заявил Солонин. Он добавил, что остается CEO группы и намерен продолжать развивать бизнес, сохраняя за собой контрольный пакет в компании.

Комментируя информацию о поиске инвесторов для Рокетбанка, Солонин отметил, что об этом было объявлено еще в августе, в рамках квартального раскрытия, и «это ни для кого не секрет». Он также не подтвердил данные «Коммерсанта» о том, что Рокетбанком заинтересовался «Билайн». «Не знаю ничего об этом, мы общаемся с разными потенциальными инвесторами», — отметил он.