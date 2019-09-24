Матвиенко вновь выдвинут на пост председателя Совета Федерации

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко вновь выдвинут на этот же пост. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова председателя комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

«На заседании Совета палаты единогласно было принято решение выдвинуть кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совета Федерации», — рассказал он. Иных самовыдвиженцев, также желающих занять этот пост, среди сенаторов не нашлось. «Никто больше не выдвинул кандидатуру, потому что альтернативы Валентине Ивановне на этом посту сейчас нет», — сказал Тимченко.

Валентина Матвиенко занимает пост спикера Совета Федерации с 2011 года. До этого более семи лет она была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга.

На пост председателя Совфеда она уже переизбиралась в 2014 году. На прошлой неделе, 18 сентября, вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов переназначил Матвиенко сенатором от региона, что позволило ей вновь выдвинуться на пост спикера.