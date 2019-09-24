ExxonMobil сообщила о реакции Москвы на просьбу упростить работу в стране

Российские власти готовы изучить запрос партнера «Роснефти», американской компании компании ExxonMobil об устранении «административных барьеров», мешающей ей работать в стране. Об этом «РИА Новости» сообщил президент российского представительства американской компании ExxonMobil Гленн Уоллер.

«Они включили наши вопросы в рабочую группу. В рамках нее будут смотреть, какие могут быть решения. Вопрос в текущей работе», — сказал он, подчеркнув, что ожидает рассмотрения вопроса в ближайшее время.

Ранее «Коммерсант» писал, что Уоллер обратился с письмом к правительству с просьбой изменить для ExxonMobil правила работы в России.

В компании отметили, что поправки в Кодекс торгового мореплавания, предполагающие перевозку нефти, газа и угля исключительно на судах под российским флагом, ставят под угрозу реализацию проекта «Сахалин-1» (добыча нефти и газа на острове Сахалин и на сахалинском шельфе. — РБК), так как под это ограничение попадают и буровые установки. Как отмечал Уоллер, срыв проекта «Сахалин-1» приведет к многомиллионным тратам со стороны России, так как он реализуется на условиях раздела продукции. Другая просьба ExxonMobil касалась изменения порядка аккредитации филиалов иностранных компаний в стране.