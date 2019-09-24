Московская патриархия предупредила епархии о мошеннических письмах

Управление делами Московской патриархии проинформировало всех епархиальных архиереев Русской православной церкви о поступивших в некоторые епархии мошеннических письмах с просьбой о переводе денежных средств.

Сообщение за подписью управляющего делами Московской патриархии, митрополита Тверского и Кашинского Саввы размещено на официальном сайте Московского патриархата.

В нем говорится, что злоумышленники направляют в православные епархии и монастыри письма от имени патриарха Кирилла, в которых под различными предлогами просят перевести им денежные средства. Например, призывают перечислить определенную сумму на лечение архиереев, реставрацию монастырей и храмов.

Обо всех таких случаях священнослужителям рекомендуют сообщать в управделами Московской патриархии.