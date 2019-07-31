Патриарх Кирилл назвал главную проблему развития цифровых технологий

Патриарх Кирилл заявил, что развитие новых технологий ограничивает свободу человека. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на речь патриарха на встрече с учеными Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове.

«Не только средства связи, но и вообще вся цифровая цивилизация, которая уже начинает становиться нашим достоянием, способны максимально ограничивать человеческую свободу без создания какого-либо дискомфорта», — сказал патриарх, отметив, что такое ограничение свободы может происходить незаметно для самого человека.

В начале июля президент России Владимир Путин заявил, что цифровые технологии не смогут заменить свободу человека. При этом президент отметил, что новые технологии могут сыграть позитивную роль, повысив открытость и демократичность общества, но при этом, но свобода граждан полностью в цифровую среду переместиться не может.